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Совет ЕС объявил о продлении индивидуальных санкций против россиян до 15 сентября

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о решении продлить до 15 сентября 2025 года санкции против лиц, которых в Евросоюзе считают ответственными "за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

"Действующие ограничительные меры предусматривают запрет на поездки (в ЕС) физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим лицам и организациям", - говорится заявлении совета.

Под санкциями останутся почти 2,4 лиц и организаций. Однако в процессе пересмотра совет принял решение не продлевать санкционные меры в отношении четырех лиц и исключить из списка троих умерших.

"Европейский союз по-прежнему готов усилить давление на Россию, в том числе путем принятия дополнительных санкций", - заявил Совет ЕС.

Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что санкции решено не продлевать против министра спорта Михаила Дегтярева, предпринимателей Вячеслава Кантора и Владимира Рашевского и сестры бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой.

Евросоюз Совет ЕС Украина Михаил Дегтярев Владимир Рашевский Вячеслав Кантор Гульбахор Исмаилова
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