Минтранс ждет принятия закона о "мокром лизинге" у иностранных авиакомпаний до конца года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о распространении механизма "мокрого" лизинга самолетов на зарубежные маршруты планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в апреле, окончательно он может быть принят до конца 2025 года, сообщил журналистам глава Минтранса Роман Старовойт журналистам.

"Уже на чтении должен быть (в апреле - ИФ). Да, планируем в этом году (принять закон - ИФ)", - сказал он, отвечая на соответствующие вопросы.

В сентябре 2024 года был принят закон о "мокром" лизинге, который позволяет российским авиакомпаниям арендовать друг у друга самолеты вместе с экипажем. Арендаторам этот механизм помогает наращивать провозные емкости, например, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов. Для арендодателя это возможность снизить расходы на коммерческое управление парком и фонд оплаты труда. Первую такую сделку в конце 2024 года совершил "Аэрофлот": компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у авиакомпании iFly.

Пока "мокрый" лизинг легализован только для перевозок пассажиров внутри России, но в дальнейшем его планируется распространить и на зарубежные рейсы - подготовлен соответствующий законопроект, заявлял в ноябре замглавы Минтранса Владимир Потешкин. Ранее с такой инициативой выступал "Аэрофлот": это позволило бы российским перевозчикам арендовать лайнеры у иностранных компаний, пояснял гендиректор группы Сергей Александровский.