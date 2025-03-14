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В Госдуме в апреле обсудят "мокрый" лизинг самолетов для зарубежных рейсов

В Госдуме в апреле обсудят "мокрый" лизинг самолетов для зарубежных рейсов
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о распространении механизма "мокрого" лизинга самолетов на зарубежные маршруты планируется обсудить в Госдуме в апреле, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт на расширенном заседании коллегии Росавиации.

"В настоящее время мы работаем над распространением этого механизма на международные авиаперевозки. И здесь, пользуясь случаем, Евгений Сергеевич (Москвичев, глава комитета Госдумы по транспорту - ИФ), прошу вашей поддержки на площадке Госдумы. Совсем скоро, мы предполагаем, в апреле обсуждение", - сказал министр.

В сентябре 2024 года был принят закон о "мокром" лизинге, который позволяет российским авиакомпаниям арендовать друг у друга самолеты вместе с экипажем. Арендаторам этот механизм помогает наращивать провозные емкости, например, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов. Для арендодателя это возможность снизить расходы на коммерческое управление парком и фонд оплаты труда. Первую такую сделку в конце прошлого года совершил "Аэрофлот" : компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у авиакомпании iFly.

Пока "мокрый" лизинг легализован только для перевозок пассажиров внутри России, но в дальнейшем его планируется распространить и на зарубежные рейсы. Минтранс подготовил соответствующий законопроект, заявлял в ноябре замглавы ведомства Владимир Потешкин. Ранее с такой инициативой выступал "Аэрофлот": это позволило бы российским перевозчикам арендовать лайнеры у иностранных компаний, пояснял гендиректор группы Сергей Александровский.

Аэрофлот Минтранс Роман Старовойт Сергей Александровский Госдума Росавиация Евгений Москвичев
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