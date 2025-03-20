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ФАС не считает актуальным расширение порогов отклонения индикаторов в топливном демпфере

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Вопрос о расширении отклонения от индикатора в топливном демпфере, после которого демпферные выплаты обнуляются, сейчас не актуален и не рассматривается, заявил "Интерфаксу" глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

"Эта мера была одной из мер, которые предлагались в тот момент, когда необходимо было принять меры для сдерживания темпов роста. И тогда были более эффективные, более строгие меры - например, ограничение экспорта для непроизводителей - приняты. Сейчас все достаточно стабильно, и такая мера сейчас не актуальна, не рассматривается", - сказал он.

В 2024 году в ходе обсуждения изменений в Налоговый кодекс заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич предложил скорректировать топливный демпфер, расширив пороговое отклонение от индикативных цен: по бензинам - с 10% до 15%, по дизтопливу - с 20% до 25%. При превышении биржевой цены на эту величину демпферные выплаты нефтяникам обнуляются. По его словам, это позволило бы нивелировать потенциальные риски либо снижения выпуска нефтепродуктов, либо увеличения их экспорта.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил позднее журналистам, что министерство готово обсудить с отраслью расширение отклонения от индикатора в топливном демпфере. Он отмечал, что вопрос обсуждается с Минэнерго, которое, в свою очередь, опасается, что расширение границ отклонения от индикатора увеличит волатильность цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Алексей Сазанов Максим Шаскольский Минфин Минэнерго ФАС Юрий Станкевич Госдума
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