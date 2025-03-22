Кабмин выделил еще 770 млн рублей на капремонт берегоукреплений в Крыму

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило из резервного фонда свыше 770 млн рублей на капремонт берегоукреплений в Крыму, сообщила пресс-служба кабмина.

"С помощью выделенных средств будут восстановлены берегоукрепительные сооружения на территории санаториев "Россия", "Кацивели", "Дворец великого князя Дмитрия Константиновича "Кичкине". Они были переданы из федеральной собственности в региональную в ноябре 2024 года и требуют ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с обрушился на Крым 26 ноября 2023 года. В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома, курортную инфраструктуру и дороги, разрушило берегоукрепительные сооружения, повалило деревья и сорвало крыши. Пять человек погибли, 12 получили травмы. Был введен режим ЧС федерального уровня.

В 2024 году велись первоочередные работы по восстановлению укреплений на 23 объектах, на что из федерального бюджета выделили 4,4 млрд рублей. В начале марта текущего года глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в 2025-м на восстановление берегоукрепительных сооружений потратят 10 млрд рублей, а в целом нужно около 43 млрд рублей.