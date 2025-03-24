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Что произошло за день: понедельник, 24 марта

Российско-американские консультации в Эр-Рияде, УДО Михаила Ефремова, смертельное ДТП с участием автобуса в Крыму

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Эр-Рияде проходят российско-американские консультации экспертов. На момент 20:25 стало известно, что они подходят к концу, об этом заявил член делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Ранее в ходе переговоров он сообщил, что они проходят творчески, с интересным обсуждением злободневных тем.

- ВСУ минувшей ночью пытались атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ. По данным военных, ударный беспилотник был перехвачен в семи километрах от объекта. Кроме того, министерство сообщило об отражении 23 марта атаки дронов на Глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму, а также о нанесении Киевом удара беспилотниками по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области.

- Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае удалось локализовать на площади 1,25 тыс. кв. м. Возгорание произошло на прошлой неделе в результате атаки украинских беспилотников.

- Суд одобрил условно-досрочное освобождение актера Михаила Ефремова, который был приговорен к 7,5 годам колонии общего режима за гибель человека в ДТП.

- Шесть человек стали жертвами столкновения автобуса и грузовика с зерном в Крыму. Водитель автобуса задержан.

- Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне проведения специальной военной операции.

- Роскомнадзор сообщил, что проблемы с некоторыми сервисами возникли из-за использования иностранных серверов.

- В Турции задержаны более 1,1 тыс. участников протестов в связи с арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

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