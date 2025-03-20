РКН объяснил проблемы у некоторых сервисов использованием иностранных серверов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Проблемы в работе ряда российских сервисов связана со сбоями на иностранной серверной инфраструктуре, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба Роскомнадзора (РКН).

"Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои. Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров", - говорится в сообщении.

В четверг пользователи стали жаловаться на работу ряда интернет-сервисов.

Ранее в четверг пресс-служба РКН сообщила, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора в ближайший месяц проверят российские сервисы и операторы связи на предмет использования ими иностранных серверов. "ЦМУ ССОП в ближайший месяц проведет плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По информации РКН, "исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета".