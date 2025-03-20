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РКН проверит операторов связи на использование ими иностранных серверов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора в ближайший месяц проверят российские сервисы и операторы связи на предмет использования ими иностранных серверов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"ЦМУ ССОП в ближайший месяц проведет плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По информации РКН, "исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета".

Роскомнадзор РКН
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