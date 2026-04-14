В Новосибирской области планируют отменить карантин по пастереллезу к маю

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Новосибирской области к концу апреля планируют отменить карантин, введенный из-за вспышек пастереллеза и бешенства скота, сообщил начальник управления ветеринарии региона Алексей Магеров.

"В соответствии с дорожными картами мы идем по плану, и до конца апреля, предположительно, со всех районов предполагается снятие непосредственно карантинных мер. Вот какие-то (районы - ИФ) чуть раньше будут. В частности, сегодня мы на совещании обсуждали, они (районы - ИФ) постараются на этой неделе все мероприятия завершить - уже к концу этой недели, в начале следующей. Где-то идут задержки, в том числе в районах, где крупные хозяйства", - сказал Магеров в областном Заксобрании.

"За пределами области Москва принимает отчеты Россельхознадзора, Москва принимает решение. Я полагаю, что сейчас вот эти карантины будут сняты через две недели, будет и возможность снятия последующих ограничений", - добавил Магеров.

Ориентировочно ограничительные меры планируется снять 1 мая, уточнил он.

В Новосибирской области вводили режим ЧС из-за заболевания домашнего скота. Как сообщалось, пастереллез был выявлен в пяти районах области в шести населенных пунктах, бешенство - более чем в 70 очагах. Животные из очагов заражения пастереллезом изымались и забивались, сейчас изъятие животных завершено как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных.