Россельхознадзор исключил поставки племенных свиней из ЕС из-за ящура в Германии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Все страны, входящие в Евросоюз, сейчас не могут поставлять в Россию племенных свиней из-за вспышки ящура в Германии, сообщает Россельхознадзор.

"Россельхознадзор обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности, что в связи со вспышкой ящура на территории Германии поставки племенных свиней из всех стран-членов Европейского союза в данный момент невозможны", - говорится в уведомлении ведомства.

Это связано с условиями, которые предусмотрены в ветеринарном сертификате на экспортируемых из Евросоюза в Россию племенных свиней. Один из его пунктов предусматривает, что экспортируемые в Россию клинически здоровые племенные свиньи, рожденные и выращенные в ЕС, должны происходить из хозяйств и/или административных территорий стран-членов ЕС, официально свободных от заразных болезней животных, в том числе ящура - в течение последних 12 месяцев на территории ЕС.

"Учитывая данные условия, страны-члены ЕС больше не могут выполнить указанное требование", - подчеркивает Россельхознадзор.

Служба также сообщила, что первичная идентификация возбудителя показала его принадлежность к варианту вируса ящура типа О, который широко встречается в странах Ближнего Востока и Азии. Германия пока не провела полногеномное секвенирование и сравнение генетических линий изолятов, выделенных в Турции, Ближнем Востоке и в Азии, что раскроет картину источника возбудителя.

По данным Всемирной организации защиты животных (ВОЗЖ), ближайшей страной, где в 2024 году регистрировались очаги ящура типа О и имеющей с Евросоюзом сухопутную и морскую границу, является Турция. Кроме того, Турция - транзитер грузов из неблагополучных по ящуру стран (Сирия, Судан и др.) на территорию Украины (порт Одессы).

"Не добавляет уверенности в успешной ликвидации заболевания и недопущения его дальнейшего распространения в странах Евросоюза, а также странах-импортерах европейской продукции сообщение представителя Минсельхоза Германии о том, что экспорт германского мяса в ЕС, скорее всего, продолжится, поскольку действующие правила требуют остановки экспорта только из регионов стран ЕС, непосредственно затронутых заболеванием", - говорится в сообщении.

В связи с этим Россельхозназор напоминает, что обратился в генеральный директорат Европейской комиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE) с просьбой провести оценку принятых мер по контролю за перемещением восприимчивых животных и животноводческой продукции, полученной от них, по территории ЕС. Кроме того, служба направила письмо в ЕС о необходимости информирования России о деталях принимаемых мер и источниках возникновения заболевания. Учитывая высокую контагиозность заболевания, Россельхознадзор готов с 20 января ввести более широкие ограничения на поставки из ЕС, включая транзит животноводческой продукции и восприимчивых животных в третьи страны, с тем, чтобы предотвратить занос и распространение ящура на территории России.

В Германии в январе в стаде буйволов выявили вспышку ящура впервые почти за 40 лет.

Ящур является острым вирусным высококонтагиозным заболеванием из группы зоонозов (инфекционных болезней животных). Его возбудитель характеризуется высокой изменчивостью и устойчивостью во внешней среде.