Глава РФПИ заявил, что технологии России и США должны служить человечеству

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что российские и американские технологии должны служить человечеству, а не против него.

"В 2025 году - пятидесятая годовщина первого международного полета в космос "Союз" - "Аполлон". Станет ли 2029 годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск?" - написал Дмитриев в соцсети X.

"Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения", - подчеркнул он.