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В Курской области создадут рабочую группу для решения проблем приграничья

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рабочая группа по решению проблем жителей приграничных муниципалитетов, пострадавших от ВСУ, будет создана в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"В Курской области будет создана рабочая группа по решению проблем жителей 9 районов и городов приграничья, пострадавших от ВСУ. В ее состав наряду с чиновниками войдут и сами граждане: те - в чьих интересах эта группа и будет действовать", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, в настоящее время уже принят ряд решений. Среди прочего увеличивается с 6 до 12 месяцев срок действия сертификатов на покупку жилья.

"Даже если по истечении этого времени люди не успели реализовать свое право, они его не теряют", - подчеркнул Хинштейн.

"Приоритетное получение сертификата распространяем не только на льготников-собственников жилья, но и на членов их семей, имеющих льготы", - добавил губернатор.

Кроме того, уточнил глава региона, если ранее сертификат могли получить только жители, зарегистрировавшие собственность до начала СВО, то теперь "срок отсечения" устанавливается до 6 августа 2024, за исключением населенных пунктов в пограничной зоне, чей перечень определен приказом Погранслужбы ФСБ: для них будет действовать старый порядок.

Также планируется создать специализированный внебюджетный фонд, который будет наполняться за счет помощи бизнеса и неравнодушных граждан. Фонд станет дополнительным инструментом поддержки наиболее нуждающихся переселенцев. Кто получит помощь, будет решаться вместе с инициативными группами, отметил Хинштейн.

Александр Хинштейн Курск Курская область
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