Компенсации стоимости аренды жилья начали выплачивать жителям Курской области

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пострадавшим жителям Курской области начали выдавать компенсации стоимости аренды жилья, сообщается на сайте правительства РФ.

"(...) предоставляются единовременная финансовая помощь, выплаты при утрате имущества, сертификаты на приобретение жилья. Кроме того, стартовали выплаты компенсаций за аренду. На это из федерального бюджета выделили более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Всего на получение этой выплаты подали более 4,5 тыс. заявлений, из них почти по 650 вынесено положительное решение. Уточняется, что такую компенсацию могут получить жители приграничных районов. Многодетным семьям выплачивают 40 тыс. рублей, другим жителям - 20 тыс. рублей.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что программу восстановления жилья в Курской области "отработают оперативно". Глава Минстроя России Ирек Файзуллин отмечал, что Курской и Белгородской областям планируется предоставить дополнительную помощь для прохождения отопительного сезона.

Сообщалось, что общие затраты на восстановление поврежденных объектов в Курской области после атак со стороны Украины могут превысить 700 млрд рублей.