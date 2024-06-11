"Новосталь-М" сократила выплавку стали из-за акциза и пошлин

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "Новосталь-М" сократила выплавку стали, заменив ее полуфабрикатами, мощности по выпуску метпродукции загружены максимально, рассказал в "Интерфаксу" акционер компании Иван Демченко.

"В феврале мы были вынуждены на 20% сократить выпуск электростали, заменив ее покупными полуфабрикатами , - сказал он. - [...] Сокращаем именно производство по жидкой стали из-за нагрузки от уплаты акциза и экспортной пошлины. Нам сегодня выгоднее стальная заготовка у наших партнёров, нежели металлолом. Прокатные мощности у нас максимально загружены".

Это позволяет компании не уплачивать акциз на сталь на сокращенные сталеплавильные мощности, пояснил Демченко.

Как сообщалось, на сталь из электропечей установлена ставка 0,3 от разницы между средней экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на условиях поставки FOB в портах ЮФО, и ценой продажи стального лома в УФО, а также половины расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных для производства металлургических продуктов. Спред между стоимостью заготовки и ценами на лом, при котором действует акциз, составляет 12 тыс. 500 руб. В случае, если значение акциза на электросталь оказалось более 1 тыс. рублей, в таком налоговом периоде ставка акциза принимается равной 1 тыс. рублей.

По словам Демченко, рентабельность "Новостали-М" составляет 5-7%, а если брать только внутренний рынок - 10-12%.

"Рентабельность упала, потому что упали мировые цены на готовую продукцию, а все остальное выросло - в том числе и оплата труда, и все тарифы", - сказал он, добавив, что в феврале компания доплачивала $22 на тонну экспортируемой метпродукции.

Комментируя финансовые показатели за 2023 год, Демченко ответил, что существенное негативное влияние оказали "курсовые" экспортные пошлины.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и действует до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 рублей за доллар США составляет 4%, при 85-90 рублей за доллар - 4,5%, при 90-95 рублей/$ - 5,5%, при 95 рублей /$ и более - 7%.

"Если смотреть на чистую прибыль в прошлом году, то если октябрь, когда экспортная пошлина была только введена, мы шли на инерции, то в ноябре вместе с windfall tax, который мы заплатили, у нас уже был зафиксирован чистый убыток, который держался до февраля этого года", - сказал он.

EBITDA по итогам прошлого года составила чуть больше 30 млрд рублей, чистая прибыль -чуть больше 10 млрд рублей. Инвестиции в новое производство в прошлом году были на уровне 30 млрд рублей, ориентир в этом - 35 млрд рублей, сказал акционер "Новосталь-М".

Финпоказатель за 2023 год оказался лучше консервативного сценария компании, согласно которому ориентир по EBITDA на 2023 год составлял 20-22 млрд рублей.

В 2024 году при пессимистичном сценарии "Новосталь-М" будет ориентироваться на EBITDA 20-22 млрд рублей, при позитивном - сохранит уровень прошлого года, около 30 млрд рублей, добавил Демченко.