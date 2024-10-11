Электрометаллурги призвали продлить ограничения на экспорт лома

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация электрометаллургических предприятий (АЭМП, объединяет ведущих российских производителей электростали) выступает за продление ограничений на вывоз лома черных металлов, срок действия которых истекает 31 декабря 2024 года.

В июле правительство решило продлить тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отходов черных металлов до 31 декабря 2024 года. Квота составляет 550 тысяч тонн. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого - 5%, но не менее 290 евро за тонну.

Как сообщает телеграм-канал АЭМП, в 2025 году ожидается увеличение ломопотребления за счет роста производства стали в дуговых сталеплавильных печах, в том числе за счет увеличения более чем вдвое производственных мощностей метзавода "Балаково" компании "Новосталь-М". Текущие мощности метзавода "Балаково" будут увеличены на 1,4 млн тонн по сравнению с текущими 1,2 млн тонн. Программа развития "Амурстали" также приведет к увеличению ломопотребления на Дальнем Востоке, отмечается в сообщении.

Основным драйвером увеличения выплавки стали в АЭМП называют прекращение действия курсовых экспортных пошлин, рост рентабельности экспорта и последующее наращивание загрузки мощностей.

Летом этого года акционер "Новосталь-М" Иван Демченко рассказывал "Интерфаксу", что компания была вынуждена сократить выплавку стали, заменив ее покупными полуфабрикатами, из-за нагрузки от экспортной пошлины и уплаты акциза, при этом мощности по выпуску метпродукции были загружены максимально.

В ассоциации отметили, что за семь месяцев 2024 года ломопотребление в России сократилось более чем на 13% г/г (данные MMI), что связано как с общим снижением ломосбора и ломозаготовки, так и с удорожанием стоимости лома. После снижения цен на лом в сентябре, в октябре опять начался рост, добавили в АЭМП.

Среди факторов, поддерживающих продление ограничений на вывоз лома, ассоциация также назвала запрет на вывоз лома Казахстаном.

"В условиях неопределенности вопроса продления ограничений на экспорт лома из России у электрометаллургов нет возможности нарастить импорт стратегического сырья. Ранее ключевым поставщиком лома выступал Казахстан. В мае 2024 года был продлен запрет на вывоз лома из Казахстана, в связи с чем российские потребители недополучают более 500 тыс. тонн лома ежегодно. Лимитирование внешних продаж лома действует в Казахстане уже почти два года", - говорится в сообщении АЭМП.

В ассоциации "Интерфаксу" также сообщили, что в Минпромторге и Минэкономразвития проводились совещания с участием крупнейших ломозаготовителей и ломопотребителей, во время которых проводились консультации и обсуждался проект документа, регулирующего экспорт лома в 2025 году.

Участники АЭМП - метзаводы "Балаково" и АЭМЗ (входят в "Новосталь-М"), "Амурсталь" и Ашинский метзавод.