Один человек погиб и двое ранены при ударах дронов в белгородской Красной Яруге

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ВСУ с помощью беспилотников атаковали автомобили в поселке Красная Яруга Белгородской области, есть погибший и раненые, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в среду.

"От удара дрона по автомобилю погиб мирный житель. Также пострадала его супруга, которая находилась рядом", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в результате еще одной атаки FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина.