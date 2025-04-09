Поиск

Один человек погиб и двое ранены при ударах дронов в белгородской Красной Яруге

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ВСУ с помощью беспилотников атаковали автомобили в поселке Красная Яруга Белгородской области, есть погибший и раненые, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в среду.

"От удара дрона по автомобилю погиб мирный житель. Также пострадала его супруга, которая находилась рядом", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в результате еще одной атаки FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение беспилотных грузовиков запустили на ЦКАД в Подмосковье

Движение беспилотных грузовиков запустили на ЦКАД в Подмосковье

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

В СК сообщили о задержании начальника управления ФСИН по Башкирии

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об атаке ВСУ на станцию, обеспечивающую газоснабжение "Турецкого потока"

Набиуллина считает, что продажи жилья остаются на приемлемом уровне

Власти намерены сократить уровень бедности населения России ниже 5% к 2036 году

Власти намерены сократить уровень бедности населения России ниже 5% к 2036 году

В Кремле не комментируют данные о пленении на Украине граждан КНР, воевавших на стороне РФ

Минцифры до конца 2025 года проведет первые аукционы на частоты 5G

Минцифры до конца 2025 года проведет первые аукционы на частоты 5G

Процедуру ликвидации Киви банка продлили на полгода

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6162 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });