У православных христиан начинается Рождественский пост

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Русская православная церковь вступает в субботу в пору сорокадневного Рождественского поста, цель которого - душевно и телесно подготовить верующих к празднованию Рождества Христова.

В народе Рождественский пост называют еще Филипповым, поскольку в канун его начала Церковь молитвенно вспоминает апостола Филиппа. В исторических источниках этот пост упоминается с IV века. Считается, что традиция его соблюдать выросла из поста кануна праздника Богоявления, который отмечался как минимум с III века, а позже был разделен на два отдельных праздника - Рождества и Крещения.

В предстоящие недели Церковь предписывает воздерживаться от мяса, яиц, молока и масла животного происхождения. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу запрещается употреблять растительное масло. Рыба разрешается только в субботние и воскресные дни, а также в праздники - например, в День Введения во храм Пресвятой Богородицы. В последние дни перед Рождеством ограничения становятся особенно строгими.

Завершается пост в ночь на 7 января с восходом первой звезды - той самой, что указала волхвам путь к Младенцу Иисусу.