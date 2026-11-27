Что произошло за день: пятница, 27 ноября

Церемонии поднятия флага на АПЛ "Пермь", импортные пошлины на морепродукты, приговор экс-губернатору Тамбовской области, морозное начало декабря в Москве

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новой АПЛ "Пермь". Она стала пятой в линейке многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М" и в ближайшее время войдет в состав Тихоокеанского флота.

- Минфин РФ предлагает ставку импортных пошлин на морепродукты из недружественных стран в размере 35%.

- Бывший главред ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин назначен заместителем министра культуры.

- Девелопер "Самолет" 29 декабря проведет внеочередное собрание акционеров, речь пойдет о сделках в связи с реструктуризацией корпоративного долга группы.

- Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере более 400 млн рублей по делу о взяточничестве.

- В Краснодарском крае суд вынес оправдательный приговор бывшему замгубернатора Андрею Коробке по делу о мошенничестве.

- В Петербурге женщина пострадала в результате атаки БПЛА. Обломки беспилотников упали в Приморском и Выборгском районах.

- В Москве со 2 января изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. В частности, стоимость разовой поездки на метро, МЦК и МЦД на территории столицы составит 84 руб. вместо 75 руб.

- Начало декабря в Московском регионе выдастся морозным, самыми холодными днями станут 30 ноября и 1 декабря.