Очередной случай оспы обезьян расследуется в Петербурге

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Информация об очередном случае оспы обезьян в Петербурге проверяет Роспотребнадзор, сообщает межрегиональное управление ведомства в своих соцсетях.

"Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области получена информация о случае заболевания оспой обезьян у гражданина, вернувшегося из туристической поездки. Специалистами незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Накануне сообщалось о двух госпитализированных в Петербурге с подозрением на оспу обезьян. В середине октября в городе были подтверждены 5 случаев вируса.