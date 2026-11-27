Москва обвинила Ригу в создании барьеров для поставок зерна РФ на мировые рынки

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Латвия создает искусственные препятствия, чтобы помешать поставкам российского зерна на мировые рынки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не обладая юридической возможностью полностью запретить транзит зерна из России по своей территории в интересах развивающихся стран, Рига создаёт искусственные препятствия, чтобы максимально помешать оперативному поступлению российского зерна на мировые рынки, ещё более усиливая тем самым риски для глобальной продовольственной безопасности", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, свежий "креатив" властей страны - это "проверки, проводимые продовольственно-ветеринарной службой Латвии на предмет наличия "украденной у Украины продукции" в российском зерне".

"Параллельно с этим правительство без устали продолжает искать способы запретить транзит зерна, регулярно ставя этот вопрос перед Еврокомиссией", - добавила Захарова.

Она также подчеркнула, что одновременно с этим национальные ВМС Латвии, совместно со своими прибалтийскими соседями "участвуют в отработке действий НАТО по перекрытию транспортно-логистических маршрутов на Балтике и досмотру российских торговых судов".