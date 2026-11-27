Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новой АПЛ "Пермь"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии поднятия флага на новой многоцелевой атомной подводной лодке (АПЛ) "Пермь", передает корреспондент "Интерфакса".

Поднятие флага означает ввод АПЛ в боевой состав ВМФ России.

Согласно материалам к поездке президента в Архангельскую область, АПЛ "Пермь" является первым штатным носителем гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

В материалах также говорится, что "Пермь" - пятая в линейке многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М".

Проект "Ясень-М" относится к четвертому поколению атомных подлодок.

"Пермь" заложена в июле 2016 года, выведена из эллинга в марте 2025 года. После вывода из цеха АПЛ успешно прошла все этапы испытаний, говорится в материалах.

В марте 2026 года главком ВМФ Александр Моисеев заявил в интервью газете "Красная звезда", АПЛ "Пермь" усилит Тихоокеанский флот России.

Многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень-М" являются носителями крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". Официально сообщалось о планах оснастить их ракетами "Циркон".

По официальным данным, первым надводным носителем ракет "Циркон" стал корабль Северного флота "Адмирал Горшков".

"Циркон" - российская морская гиперзвуковая ракета, разработана корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

В апреле 2025 года президент РФ заявил, что дальность ракеты "Циркон" - более 1 тыс. км, скорость - до 10 Махов (Мах - скорость звука).