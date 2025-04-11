Axios сообщил, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф направляется в Россию

В пятницу возможна его встреча с Владимиром Путиным

Стив Уиткофф Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Россию, в пятницу возможна его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, а также на данные онлайн-службы слежения за авиасообщением Flightradar.

Издание отмечает, что это будет третья встреча Уиткоффа и Путина после того, как Дональд Трамп выступил с инициативами по урегулированию на Украине.

Ранее сообщалось, что президент РФ и спецпосланник Трампа встречались в Москве в середине марта.