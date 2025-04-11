Лавров считает, что обмен заключенными с США способствует укреплению доверия

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Идея обмена заключенными между Россией и США родилась у двух стран одновременно, он способствует укреплению доверия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как-то идея родилась одновременно с обеих сторон. Я уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся с семьями, это всегда позитивно", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

Он подчеркнул, что этот обмен "уже второй за последние несколько недель".

"Мне кажется, это помогает укреплять доверие, которое столь необходимо", - добавил Лавров.

Лавров подчеркнул, что окончательно восстанавливать доверие придётся "ещё очень долго".

"Оно было подорвано, разрушено администрацией Байдена, да и сейчас в Соединённых Штатах, как среди демократов, так и среди республиканцев, немало людей, которые не хотят, чтобы нацеленность Трампа и его команды на нормализацию отношений возобладала", - сказал он.