Россия и США в Стамбуле обменялись нотами о банковском обслуживании дипмиссий

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Целью состоявшегося 10 апреля в Стамбуле раунда российско-американских экспертных консультаций была нормализация работы дипломатических представительств обеих стран и устранение "раздражителей", накопившихся в двустороннем "досье", сообщил телеграм-канал российского МИД.

"Возглавляемые послом России в Вашингтоне Александром Дарчиевым и зам. заместителя госсекретаря США Сонатой Коултер делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций", - сказано в сообщении.

Также стороны в контексте вопроса Москвы о возврате конфискованных властями США шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на правах собственности, договорились "дорожную карту" о судьбе этой недвижимости.

Дарчиев особо подчеркнул "важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на указанные объекты российских представителей дня инспекции и оценки нанесенного ущерба".

На консультациях "была продолжена работа по облегчению визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания". Посол России "призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих укреплению взаимного доверия, расширению деловых и общественных связей, таких, как возобновление прямого авиасообщения".

"По итогам консультаций принято решение оперативно проработать высказанные предложения. Ориентир - выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду, сроки которого согласовываются", - информирует МИД.

Госдепартамент США после этих консультаций сообщил, что американская делегация выразила обеспокоенность запретом России нанимать на работу в посольстве США в Москве местных сотрудников. Также стороны обсудили обеспечение как российской, так и американской дипмиссии и договорились продолжить обсуждение дипломатических отношений в ближайшем будущем.

Перед переговорами в Москве объясняли, что их темой будет нормализация двусторонних отношений, в том числе работы дипломатов.

Первый раунд переговоров в аналогичном формате прошел в конце февраля в Стамбуле.