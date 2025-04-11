Россия предложила США снять санкции с "Аэрофлота"

С решением этого вопроса Москва увязывает возобновление авиасообщения с США

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Россия увязывает возобновление прямого авиасообщения с США со снятием санкций с российской авиакомпании "Аэрофлот", заявил на пресс-конференции в Алма-Ате глава российского МИД Сергей Лавров.

"Оно (возобновление прямого авиасообщения между Россией и США - ИФ) (...) должно стать следствием вывода "Аэрофлота" из-под санкций, - сказал министр.

По его словам, российская сторона сделала такое предложение Вашингтону на встрече в Эр-Рияде больше месяца назад. "Американцы его восприняли, пока никакого ответного шага мы не видели", - добавил Лавров.

Он напомнил, что 10 апреля в Стамбуле состоялись российско-американские консультации, "где наши эксперты напомнили об этом предложении".

"Честно говоря, просто не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них не известно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности", - заявил Лавров.