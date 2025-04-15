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Борис Падалкин назначен и.о ректора МГТУ "СТАНКИН"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" назначен Борис Падалкин, сообщили в Минобрнауки РФ.

"Исполняющим обязанности ректора МГТУ "СТАНКИН" назначен Борис Васильевич Падалкин", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства во вторник.

"Перед университетом стоят уникальные по масштабу задачи: подготовка специалистов, способных создавать и внедрять сложнейшее высокотехнологичное оборудование, разработка такого оборудования и внедрение его на заводы отрасли, подготовка широкого спектра научных и аналитических работ", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

Падалкин окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана в 1990 году по специальности "Динамика и прочность машин". С 1987 года работал в стенах родного вуза - прошел путь от лаборанта до первого проректора – проректора по учебной работе. Помимо этого, с 2005 по 2010 год занимал должности начальника отдела и заместителя начальника управления в Федеральной службе по оборонному заказу.

Борис Падалкин МГТУ "СТАНКИН"
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