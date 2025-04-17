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ЧЭМК начал остановку электродного производства

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) начало останавливать производство электродной продукции, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на церемонии начала остановки.

"Было принято решение об остановке, наверное, самого вредного производства - это электродное производство ЧЭМК. (...) Сегодня мы начали процесс остановки (электродного производства - ИФ). Потребуется чуть больше двух месяцев. Это связано с определенными технологическим процессами, необходимостью выработки "незавершенки", рядом других особенностей", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что для ЧЭМК "с точки зрения технологического процесса ничего не нарушится", поскольку электроды производятся на других предприятиях.

Как отметил глава региона, все сотрудники электродного производства будут переведены в другие подразделения комбината.

16 февраля 2024 года во время визита в Челябинск президент Владимир Путин заявлял, что вредное производство ЧЭМК должно быть вынесено за пределы Челябинска. По словам Текслера, перенос должен начаться с электродного производства с наибольшей экологической нагрузкой.

В феврале 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-владельцам группы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта. Апелляционные и кассационных жалобы ответчиков по делу были отклонены соответственно 7 мая и 16 декабря прошлого года.

Алексей Текслер ЧЭМК Челябинск Челябинская область
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