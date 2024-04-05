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Суд 7 мая рассмотрит апелляции экс-владельцев группы ЧЭМК на решение о передаче РФ ее заводов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) принял к производству апелляционные жалобы экс-владельцев промышленной группы на базе АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) на решение Арбитражного суда Свердловской области об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы: АО "ЧЭМК", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы", говорится в картотеке арбитражных дел.

Всего в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 4 апреля поступили три жалобы: от Людмилы и Юрия Антиповых, а также АО "Компания Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы).

Рассмотрение всех трех жалоб назначено на 7 мая на одно время в одном зале.

Как сообщалось, Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к основателю группы ЧЭМК Антипову, его супруге Людмиле и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций ЧЭМК, "Серовского завода ферросплавов" и "Кузнецких ферросплавов". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта.

Сообщалось также, что 14 марта Генпрокуратура РФ подала иск о солидарном взыскании в пользу РФ неосновательного обогащения с Юрия и Людмилы Антиповых, а также Михаила Антипова и АО "Компания Эталон". Первоначально сумма к взысканию была заявлена в размере 25,83 млрд рублей, однако 28 марта Генпрокуратура уточнила требования, потребовав взыскать неосновательное обогащение в размере 105 млрд рублей, в счет него изъять в пользу РФ активы ГК "Ариант". Речь идет о принадлежащих ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант". Также ведомство потребовало изъять 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод". В число ответчиков были включены ООО "Группа компаний Ариант", а также аффилированные с группой лица Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы.

Сообщалось также, что 16 февраля этого года во время визита в Челябинск президент России Владимир Путин заявлял, что вредное производство ЧЭМК должно быть вынесено за пределы Челябинска. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, перенос должен начаться с электродного производства с наибольшей экологической нагрузкой.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс во Владивостоке, имеющий статус морского порта, подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе, подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды.

ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного производителя кирпича - группу компаний Furbau.

Арбитражный суд Генпрокуратура ЧЭМК Юрий Антипов Людмила Антипова
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