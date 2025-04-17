В Кремле назвали ожидания от переговоров по Украине в Париже

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают, что на переговорах представителей США, Украины и европейских стран будет проявлена ориентированность на поиски мирного украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящих в Париже переговоров.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф 16-18 апреля в Париже примут участие в переговорах по Украине с представителями европейских стран и Украины. У представителя Кремля спросили об ожиданиях от данной встречи.

"Очевидно, пойдет разговор о различных аспектах темы украинского урегулирования. Наш президент имел с господином Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Содержание этого разговора доложено президенту Трампу. США продолжают работу в этом русле с европейцами и украинцами", - сказал Песков.