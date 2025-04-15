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Уиткофф уверен в возможности соглашения по украинскому урегулированию

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News заявил, что уверен в возможности достижения сделки по Украине.

В ответ на вопрос ведущего о том, "намечается ли сделка с Россией" по украинскому кризису, Уиткофф сказал: "Вы использовали хорошее слово - намечается. Да, я в этом уверен".

Он назвал "очень важной" последнюю из его трех встреч с президентом России Владимиром Путиным.

В качестве подтверждения прогресса в украинском урегулировании Уиткофф сказал: "Путин предлагает мир на постоянной основе. Поэтому то, что мы находимся в состоянии перемирия, является ответом на этот вопрос".

Тем не менее, по его словам, "еще надо подождать" окончательного решения.

Спецпосланник Трампа уточнил, что для достижения мирного соглашения предстоит решить ряд сложных вопросов, в частности, решить проблемы обеспечения безопасности, отказа от приема Украины в НАТО.

Тем не менее, сказал он, "мы, может быть, находимся на пороге того, что будет очень важным для всего мира".

США Стив Уиткофф Владимир Путин Украина
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