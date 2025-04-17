Ушаков заявил о намерении РФ довести до США ситуацию с мораторием на удары по энергообъектам

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона доведет до американских партнеров "определенные сигналы" в связи с ситуацией вокруг моратория на удары по энергообъектам России и Украины, заявил "Интерфаксу" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Да, до американцев будет доведен определенный сигнал, что делать дальше", - сказал помощник президента.

Он отметил, что обсуждать тему моратория "нужно именно с американцами", и напомнил, что приказ о прекращении ударов по энергообъектам Украины президент РФ Владимир Путин отдал непосредственно во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.