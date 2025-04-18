Минобороны РФ сообщило о четырех атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины за минувшие сутки четыре раза атаковали объекты российской энергетики, сообщает министерство обороны РФ в пятницу.

По данным ведомства, атакованы объекты на территории четырех российских областей.

Киев "продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны, в Белгородской области 17 апреля в 01:37 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Ракитянском районе - 1 586 точек поставки.

"В Курской области: 17 апреля в 02:22 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ "Сеймская - Клюква № 2", - сказано в сообщении военного ведомства.

По его данным, в Брянской области 17 апреля в 12:10 в результате атаки украинского дрона из-за повреждения выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в селе Троебортное Севского района.

"В Воронежской области: 18 апреля в 07:10 в результате атаки украинского БПЛА в Россошанском районе, в селе Подгорное на ул. Садовая поврежден распределительный надземный стальной газопровод ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", - сообщили в министерстве обороны РФ.