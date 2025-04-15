Спрос на отдых в Крыму вырос вдвое из-за ситуации в Анапе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Переориентация туристов из-за загрязнения мазутом пляжей Анапы привела к двукратному росту спроса на летний отдых в Крыму, а также росту бронирований объектов на других курортах Краснодарского края, сообщает во вторник Российский союз туриндустрии (РСТ).

Как рассказала директор по продукту туроператора "Мультитур" Евгения Кизей, по мере приближения к летнему сезону переориентация туристов становится все более заметной.

"По Анапе продажи упали практически вдвое, и очевидно, что этот спрос переориентировался на другие пляжные направления. Мы видим, например, что вдвое вырос интерес к Крыму, прежде всего, западному побережью, известному своими песчаными пляжами и пологим входом в море. Не случайно здесь расположен известный детский курорт Евпатория. Востребован и южный берег Крыма. В частности, отели нашей сети "Ателика" в Крыму загружены на лето уже на 80%, чего нельзя сказать про Краснодарский край, хотя концепция у всех гостиниц сети одинаковая", - цитирует эксперта пресс-служба РСТ.

Помимо переориентации, вызванной ситуацией в Анапе, спрос на Крым подогревается также хорошими ценами.

"Политика местных отельеров остается весьма разумной. Цены здесь, даже с учетом высокого спроса, в среднем на 20% ниже, чем в качественных отелях Краснодарского края и даже Абхазии. Изначально, когда началось раннее бронирование, краснодарские отели подняли цены на 20%, а крымские - лишь на 10%", - пояснила Кизей.

У туроператора "Интурист" на майские праздники Крым входит в топ-5 внутренних направлений.

"В отличие от других черноморских направлений, на майские праздники отмечаем позитивную динамику продаж туров в Крым. На лето рост еще выше, продажи идут на глубину вплоть до начала октября. В топе спроса - популярные отели южного берега Крыма и популярные здравницы полуострова. Это объекты с хорошей инфраструктурой, подогреваемыми бассейнами и спа-центрами", - сообщила директор по связям с общественностью туроператора Дарья Домостроева.

Она добавила, что, по опыту прошлых лет, взрывной рост спроса на отдых в Крыму будет наблюдаться на последней неделе перед майскими заездами.

"Платформа Travelline, которая отражает статистику бронирований отелей и других объектов размещения туристами-индивидуалами на многих агрегаторах, в том числе крупнейших - "Яндекс-Путешествия", "Островок" - за последние две недели не фиксирует прироста продаж на лето в целом по Краснодарскому краю. Положительную динамику показывают лишь отдельные направления: растут примерно на 30% Туапсе и Красная Поляна, станица Голубицкая на Азовском побережье - вплоть до 50%, а Ейск - вдвое, по сравнению с тем же периодом год назад. Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик на лето, по статистике платформы, пока в минусе. При этом объем летних бронирований Крыма, согласно данным Travelline, вырос по сравнению с прошлым годом в среднем на 50%. Ялта, Судак, Алушта, Феодосия - примерно на 30%, а Евпатория - более чем вдвое", - отмечают в РСТ.

По данным агрегатора пакетных туров "Слетать.ру", Краснодарский край занимает первое место среди самых популярных направлений на летний сезон 2025 года с долей 25,9% от общего объёма продаж в рамках внутреннего туризма. Год назад у него также было первое место, но доля выше - 47,4%. В апреле в топ-5 курортов с заездами с начала июня по конец августа входят Адлер с долей в 35,8% от общего объёма продаж по Краснодарскому краю, Лоо (14,1%), Анапа (13,8%), Сочи (10,2%), Геленджик (8,7%). Год назад на Анапу приходилось 43,6%, на Адлер -28,1%, Геленджик - 6,8%, Лоо - 6,7%, Сочи - 4,9%.