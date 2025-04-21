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Что произошло за день: понедельник, 21 апреля

Умер папа римский, тема моратории на удары по гражданским объектам РФ и Украины, заявление Путина об ударе в Сумах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ заявил, что предложение Украины о моратории на удары по гражданским объектам - "предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке". Дмитрий Песков уточнил, что, говоря о двустороннем порядке обсуждения темы, Владимир Путин подразумевал переговоры именно с Украиной.

- Минобороны РФ сообщило, что российские войска продолжили боевые действия с полуночи понедельника после окончания режима прекращения огня. Военные зафиксировали 4900 нарушений режима пасхального перемирия.

- Умер папа римский Франциск. Ему было 88 лет.

- Трамп считает, что есть хорошие шансы на заключения соглашения по украинскому урегулированию на этой неделе.

- Путин заявил, что удар по гражданскому объекту в Сумах был нацелен на преступников, "которые должны были получить заслуженное возмездие за содеянное".

- Президент РФ подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Он предполагает, что если одна сторона подвергнется агрессии, вторая не должна оказывать помощь агрессору и будет содействовать урегулированию разногласий в рамках международного права.

- Подписаны законы о расширении критериев для признания иностранными агентами, о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентов, а также о возможности вынесения приговора в отношении релокантов по 20 видам преступлений.

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