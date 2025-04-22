Минсельхоз предложил запретить закупать для госнужд импортную рыбную продукцию

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает запретить допуск импортной рыбной продукции к закупкам для государственных и муниципальных нужд.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru. Он вносит изменения в постановление правительства от 23 декабря 2024 года "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

"Проектом постановления предусматривается установить запрет на допуск рыбной продукции, происходящей из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд", - говорится в пояснительной записке к нему.

Необходимость принятия постановления объясняется тем, что "существующая нормативная правовая база при организации государственных закупок рыбной продукции регулирует только ограничение допуска рыбной продукции, происходящей из иностранных государств, и не исключает закупку рыбной продукции, происходящей из иностранных государств, для государственных и муниципальных нужд".

Принятие постановления будет способствовать увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции, считают в Минсельхозе.

Проект нацелен на реализацию "дорожной карты" по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции (утверждена 31 июля 2024 года).