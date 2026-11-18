Четыре человека пострадали при падении обломков БПЛА на пятиэтажный дом в Адыгее

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Обломки беспилотника упали на пятиэтажный дом в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи, пострадали четыре человека, повреждено несколько квартир и автомобилей, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в среду.

"Сегодня утром в Тахтамукайском районе обломки БПЛА упали на пятиэтажный жилой дом в Энеме, повредив несколько квартир. В результате этого пострадали четыре человека. Они доставлены в Энемскую ЦРБ, получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавших - легкой и средней степени тяжести", - написал Кумпилов в своем канале в мессенджере Max.

Помимо этого обломки повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домовладений, ряд автомобилей, газовую трубу.

На месте работают экстренные службы, правоохранительные органы и представители администрации района.