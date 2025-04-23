Поиск

Экс-замглавы Минэнерго РФ Мочальников приговорен к 1,5 годам колонии-поселения

Бывший чиновник осужден по делу о злоупотреблении полномочиями

Экс-замглавы Минэнерго РФ Мочальников приговорен к 1,5 годам колонии-поселения
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил полтора года колонии-поселения бывшему заместителю министра энергетики РФ Сергею Мочальникову, признавшему вину в злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

По ходатайству Мочальникова его дело было рассмотрено судом в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

Бывший чиновник признан виновным в злоупотреблении полномочиями вопреки интересам службы из личной заинтересованности (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Обвинение экс-замминистра предусматривало различные виды наказаний, в том числе в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Однако, согласно Уголовному кодексу, при согласии с обвинением наказание подсудимого не может превышать две трети от максимального.

Мочальников - на тот момент действующий замминистра, его предшественник на посту Анатолий Яновский и ещё несколько фигурантов были задержаны в 2024 году. С санкции суда Мочальников был отправлен под домашний арест, Яновский, которому было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), - помещен в СИЗО.

Как сообщалось, уголовное дело связано с реализацией контрактов по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов в период 2014-2023 гг. По версии следствия, работы были проведены не в полном объеме.

Как заявляла официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники "задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики РФ".

По данным правоохранительных органов, в деле, в частности, идет речь о хищении более 175 млн руб., выделенных Минэнерго на реструктуризацию углепрома.

Яновский, как заявляла его защита после задержания, не признал вину по предъявленному обвинению.

Минэнерго РФ Сергей Мочальников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров сообщил, что новый раунд переговоров РФ и США состоится в скором времени

Минцифры отнесло к зоне риска большинство региональных систем с ИИ

В Забайкалье ввели федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров

В Забайкалье ввели федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров

В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

Бывший замглавы Минэнерго Мочальников признал вину в злоупотреблении

Шляфман заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство Талькова

Шляфман заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство Талькова

Делегация Белоруссии не смогла вылететь в Казань из-за ограничений в аэропорту назначения

ФСБ сообщила о выдворении из РФ бывшего сотрудника молдавской спецслужбы

В Киргизии сотрудницу Русского дома арестовали по подозрению в вербовке наемников

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6242 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });