Экс-замглавы Минэнерго РФ Мочальников приговорен к 1,5 годам колонии-поселения

Бывший чиновник осужден по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил полтора года колонии-поселения бывшему заместителю министра энергетики РФ Сергею Мочальникову, признавшему вину в злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

По ходатайству Мочальникова его дело было рассмотрено судом в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

Бывший чиновник признан виновным в злоупотреблении полномочиями вопреки интересам службы из личной заинтересованности (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Обвинение экс-замминистра предусматривало различные виды наказаний, в том числе в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Однако, согласно Уголовному кодексу, при согласии с обвинением наказание подсудимого не может превышать две трети от максимального.

Мочальников - на тот момент действующий замминистра, его предшественник на посту Анатолий Яновский и ещё несколько фигурантов были задержаны в 2024 году. С санкции суда Мочальников был отправлен под домашний арест, Яновский, которому было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), - помещен в СИЗО.

Как сообщалось, уголовное дело связано с реализацией контрактов по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов в период 2014-2023 гг. По версии следствия, работы были проведены не в полном объеме.

Как заявляла официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники "задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики РФ".

По данным правоохранительных органов, в деле, в частности, идет речь о хищении более 175 млн руб., выделенных Минэнерго на реструктуризацию углепрома.

Яновский, как заявляла его защита после задержания, не признал вину по предъявленному обвинению.