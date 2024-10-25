Суд отправил под домашний арест замминистра энергетики Сергея Мочальникова

Сергей Мочальников Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы по ходатайству следствия в пятницу отправил под домашний арест заместителя министра энергетики РФ Сергея Мочальникова, задержанного по уголовному делу о хищениях, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Мочальникова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 24 декабря 2024 года", - говорится в постановлении суда.

Чиновнику, по данным суда, предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

О задержании Мочальникова, а также бывшего замглавы Минэнерго Анатолия Яновского стало известно накануне.

По версии следствия МВД, в период с 2014 по 2023 год "должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключен ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов". Фактически работы были проведены не в полном объеме, считает следствие.

Как заявила представитель ведомства Ирина Волк, в конце июня двоим участникам схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее оперативники "задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики РФ".

По данным правоохранительных органов, в деле, в частности, идет речь о хищении более 175 млн руб., выделенных Минэнерго на реструктуризацию углепрома.