Замминистра энергетики Мочальников подозревается в особо крупном мошенничестве

Задержанному чиновнику также инкриминируют злоупотребление полномочиями, сообщили в МВД

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали действующего замминистра энергетики Сергея Мочальникова по делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в составе группы при выполнении контрактов по ликвидации угольных шахт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики РФ, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Кроме того, действующий заместитель министра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", - сказала Волк журналистам в пятницу.

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ) было возбуждено в июне текущего года.

По предварительным данным МВД, в период с 2014 по 2023 год "должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключен ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов". Фактически работы были проведены не в полном объеме.

Как заявила Волк, в конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее оперативники "задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики РФ".

"Четверо фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Также в отношении заместителя министра энергетики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК PФ (злоупотребление должностными полномочиями - ИФ)", - отметила Волк.

По местам проживания и работы задержанных проведены обыски. Следователем Следственного управления УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве продолжается расследование уголовного дела.

Противоправная деятельность была выявлена при участии специалистов Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России. Задерживали подозреваемых сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и УВД по ЗАО столичного главка МВД совместно с сотрудниками ФСБ.

Накануне стало известно о задержании бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского и действующего замминистра энергетики Сергея Мочальникова. Как ожидается, в пятницу следствие обратится в суд за мерой пресечения в отношении задержанных чиновников.