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Замглавы Минэнерго Мочальников освобожден от должности по собственной просьбе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сергей Мочальников освобожден от должности заместителя министра энергетики РФ.

Соответствующее распоряжение правительства РФ от 3 февраля 2025 г. № 171-р размещено на Официальном интернет-портале правовой информации.

Такое решение принято по просьбе самого Мочальникова, отмечается в документе.

Мочальников был назначен заместителем министра энергетики РФ в апреле 2022 года, до этого он возглавлял департамент внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго.

В октябре 2024 года Мочальникову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств Минэнерго РФ. Он отправлен под домашний арест.

Минэнерго Сергей Мочальников
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