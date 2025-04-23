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Бывший замглавы Минэнерго Мочальников признал вину в злоупотреблении

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Бывший замминистра энергетики Сергей Мочальников, задержанный в 2024 году по делу о злоупотреблении полномочиями, признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде Москвы.

"Судебное заседание назначено на 23 апреля", - сообщили в суде.

Как следует из картотеки суда, в среду состоится первое заседание по делу Мочальникова.

Согласно базе, Мочальниковым было заявлено ходатайство "о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением".

Мочальникову, указано в картотеке, вменяется злоупотребление полномочиями вопреки интересам службы из личной заинтересованности (ч. 1 ст. 285 УК).

Обвинение экс-замминистра предусматривает различные виды наказаний, в том числе в виде лишения свободы на срок до четырех лет. По Уголовному кодексу, при согласии с обвинением наказание подсудимого не может превышать две трети от максимального.

Мочальников - на тот момент действующий замминистра, его предшественник на посту Анатолий Яновский и еще несколько фигурантов дела были задержаны в октябре 2024 года. Мочальников был отправлен под домашний арест, Яновский, которому было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), был арестован. По словам адвокатов, Яновский вины не признал.

Уголовное дело связано с реализацией контрактов по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов период 2014-2023 годов. По версии следствия, работы были проведены не в полном объеме. Как сообщали в МВД, оперативники "задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава Министерства энергетики".

По данным правоохранительных органов, в деле, в частности, идет речь о хищении более 175 млн рублей, выделенных Минэнерго на реструктуризацию углепрома.

Минэнерго Сергей Мочальников Мещанский суд Анатолий Яновский МВД
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