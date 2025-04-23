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Мосгорсуд признал законным арест основателя "Русагро" Мошковича

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд отклонил жалобы защиты на арест основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича по делу о хищениях, передал корреспондент "Интерфакса".

Постановление Мещанского суда Москвы от 27 марта о заключении Мошковича под стражу на срок до 25 мая было оставлено без изменений.

Защита просила отправить бизнесмена под домашний арест или применить к нему залог в 1 млрд руб.

"Я всю жизнь занимался предпринимательской деятельностью - это гражданско-правовые отношения. Прошу это учесть", - сказал Мошкович, обращаясь к суду.

Основателю "Русагро" предъявлено обвинение обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК РФ). Вину он не признаёт.

Кроме бизнесмена, по делу был арестован бывший генеральный директор "Русагро" Максим Басов, которому предъявлено такое же, как и Мошковичу, обвинение. Басов также не признает вину.

Как сообщалось, уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". По словам информированного источника, ущерб по делу составляет порядка 1 млрд руб.

Защита Мошковича поясняла в суде, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров - основатель "Солнечных продуктов".

В "Русагро" в связи с уголовным делом прошли обыски, была изъята документация. В компании заявили, что следственные действия не были связаны с ее текущей деятельностью.

Расследование уголовного дела ведет следственный департамент МВД России.

Мошкович основал "Русагро" в 2004 году. В настоящее время это один из ведущих агрохолдингов РФ. Выручка группы в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.

С 2006 по 2014 год Мошкович занимал должность члена Совета Федерации от Белгородской области.

Мосгорсуд Русагро Вадим Мошкович
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