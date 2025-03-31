Защита основателя "Русагро" Мошковича обжаловала его арест

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Арест основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича по делу о хищениях обжалован, сообщили в Мещанском суде Москвы.

"На постановление от 27 марта 2025 года об избрании в отношении Мошковича меры пресечения в виде заключения под стражу подана апелляционная жалоба", - сообщили в суде.

Дата рассмотрения жалобы в Московском городском суде будет известна позднее.

Как сообщалось, защита считает, что на период следствия Мошковичу может быть избрана мера пресечения, не связанная с помещением в СИЗО - в частности, домашний арест. Кроме того, "Русагро" готово внести за бизнесмена залог в размере 1 млрд руб.

В минувшую пятницу Мещанский суд по ходатайству следствия отправил под арест Мошковича, а также второго фигуранта дела - бывшего генерального директора "Русагро" Максима Басова.

Мошковичу и Басову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и организации злоупотребления полномочиями. Оба не признают вину.

Как сообщалось, уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". По словам информированного источника, ущерб по делу составляет порядка 1 млрд руб., однако сумма может измениться.

Защита Мошковича сообщила, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров - основатель "Солнечных продуктов", а потерпевшей признана компания с Кипра, бенефициаром которой СМИ называют Бурова.

В "Русагро" в связи с уголовным делом прошли обыски, была изъята документация. В компании заявили, что следственные действия не были связаны с ее текущей деятельностью.

Расследование уголовного дела ведет следственный департамент МВД России.

Мошкович основал "Русагро" в 2004 году. В настоящее время это один из ведущих агрохолдингов РФ. Выручка группы в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.

С 2006 по 2014 год Мошкович занимал должность члена Совета Федерации от Белгородской области.