Компания "Сингента" стала потерпевшей по делу основателя "Русагро" Мошковича

Она подала к бизнесмену гражданский иск почти на 1 млрд рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Сингента", признанная потерпевшей по уголовному делу о хищениях в отношении основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича, подала к нему гражданский иск почти на 1 млрд руб., сообщила представитель предприятия в суде.

"Потерпевшим заявлен гражданский иск. Сумма исковых требований в настоящее время составляет 999 360 920 руб. 89 коп", - заявила представитель "Сингенты" на заседании Московского городского суда, где рассматривались жалобы на арест Мошковича.

По словам представителя компании, ответчик до настоящего времени не предпринял действий по возмещению ущерба.

Мошковичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и организации злоупотребления полномочиями. Вину он не признает.

Как сообщалось, уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". По данным правоохранительных органов, ущерб по делу составляет порядка 1 млрд руб.

Защита Мошковича поясняла в суде, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров - основатель "Солнечных продуктов". Буров и кипрская компания "Солпро", которая, по данным СМИ, выступала учредителем "Солнечных продуктов" и бенефициаром которой СМИ называют бизнесмена, изначально были признаны потерпевшими по делу в отношении Мошковича.

В свою очередь, "Сингента" признана в деле потерпевшей в лице бенефициара - Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая.

ООО "Сингента" - российская "дочка" корпорации Syngenta AG (образована в Швейцарии в 2000 году в результате объединения агроподразделений Novartis и AstraZeneca, в 2017 году владельцем Syngenta стала китайская государственная химическая корпорация ChemChina).

Компания, согласно ее отчету, ведет деятельность в секторе оптовой торговли импортируемыми товарами: средствами защиты растений, оптовой торговли семян овощных культур, подсолнечника, зерновых культур, а также производства семян подсолнечника и производства препаративных форм защиты растений. Выручка "Сингенты" в 2024 г. упала до 33,9 млрд руб. с 59,8 млрд руб. в 2023 г. из-за ряда введенных государством ограничений (в частности, на ввоз семян подсолнечника и кукурузы).

Согласно сообщениям саратовских СМИ, "Сингента" на момент совершения сделки по покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты", с которым связано уголовное дело Мошковича, была одним из кредиторов "Солнечных продуктов". В числе других кредиторов компания настаивала на том, что до заключения сделки с "Русагро" "Солнечные продукты" не накапливали долгов перед контрагентами, возможности платить по счетам у компании были, соответственно, не было необходимости прибегать к банкротству предприятий холдинга.