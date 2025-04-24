"АвтоВАЗ" отзывает более 47 тыс. автомобилей Lada Vesta и Largus

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" отзывает более 47 тыс. автомобилей Lada Vesta и Largus для установки на них блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежит 22731 машина марки Vesta и 24408 Largus, реализованные с октября 2021 по август 2023 года.

Уполномоченные представители "АвтоВАЗа" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. Работы по установке блоков управления СВЭОС будут бесплатными для них.