"АвтоВАЗ" отзовет 22 936 Niva для дооснащения блоками "ЭРА-ГЛОНАСС"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" отзывает в России 22 936 автомобилей Lada Niva Legend для установки блоков управления системой вызова экстренных служб ("ЭРА-ГЛОНАСС") и блоков управления системой надувных подушек безопасности (СНПБ), сообщил Росстандарт.

В частности, отзыву подлежат 8 912 Lada Niva Legend, реализованные с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года, и еще 14 024 Lada Niva Travel, проданные с октября 2021 года по ноябрь 2023 года.

На всех отзываемых автомобилях бесплатно установят отсутствующие блоки. На подпавших под отзыв Lada Niva Legend - это блоки ЭРА-ГЛОНАСС и СНПБ, на Lada Niva Travel планируется только установка блоков вызова экстренных служб, иного в кампании не заявлено.

Уполномоченные представители "АвтоВАЗа" письмом или по телефону известят владельцев подпадающих под отзыв машин о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр для проведения необходимых работ. Самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.