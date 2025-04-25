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Плательщиков УСН, перешедших на НДС, освободили от штрафов за просроченные декларации

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение ввести временный мораторий на применение штрафных санкций в отношении предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) и впервые ставших плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), за непредставление ими в срок первой налоговой декларации по НДС. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Штрафы не будут применяться, если такая налоговая декларация впервые представляется за любой из кварталов 2025 года.

"Принятое решение поможет бизнесу в спокойном режиме провести перенастройку бухгалтерских учетных программ, а также изучить порядок заполнения декларации по НДС", - говорится в сообщении.

Подписанное постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Изменения в Налоговый кодекс в отношении налогоплательщиков, применяющих УСН, вступили в силу в 2025 году. В частности, лимит по выручке для плательщиков УСН расширился с 265,8 млн до 450 млн рублей, а порог по остаточной стоимости основных средств - с 150 млн до 200 млн рублей.

У предпринимателей, применяющих УСН, чья выручка превысила 60 млн рублей либо за предыдущий год, либо с 1 января 2025 года, появилась обязанность уплачивать НДС. Именно для того, чтобы им было проще адаптироваться к новым правилам, правительство приняло решение о временном моратории на применение штрафных санкций, отмечается в сообщении.


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