Поиск

В Минфине сообщили, что продление ограничения на зачет убытков до 2030 г. предложено в ответ на запрос регионов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Предложение продлить 50%-е ограничение на учет убытков прошлых лет при определении базы для налога на прибыль организаций до 2030 года стало реакцией на обращения субъектов РФ, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)

"Это запрос субъектов РФ, и мы продолжим обсуждать его на уровне руководства страны с участием региональных властей. Минфин со своей стороны поддерживает инициативу субъектов РФ", - приводит его слова пресс-служба Минфина.

Изначально действие этого ограничения заканчивалось 31 декабря 2024 года, затем оно было продлено до конца 2026 года, после чего Минфин предложил продлить его еще раз, до 2030 года.

Также, комментируя возможное ужесточение в рамках уплаты НДС бизнесом, применяющим упрощенную систему налогообложения, замминистра отметил, что Минфин будет предлагать рассматривать снижение порога по доходам для уплаты НДС не ранее 2028 года, так как правительство в прошлом году обещало не вносить системных налоговых изменений как минимум три года.

"Сейчас плательщиками НДС выступают менее 4% предпринимателей на УСН. Дальнейшее снижение порога может резко увеличить их количество, поэтому необходимо предметно анализировать последствия и при принятии решений о параметрах корректировки заранее предупредить предпринимателей за пару лет, чтобы у них было время адаптироваться", - сказал Сазанов.

В РоссииПлательщиков УСН, перешедших на НДС, освободили от штрафов за просроченные декларацииЧитать подробнее

Изменения в Налоговый кодекс в отношении налогоплательщиков, применяющих УСН, вступили в силу в 2025 году. В частности, у предпринимателей, применяющих УСН, чья выручка превысила 60 млн рублей либо за предыдущий год, либо с 1 января 2025 года, появилась обязанность уплачивать НДС.

Президент РФ поручил правительству до 1 декабря 2025 года проработать корректировку параметров УСН для организаций и ИП в сфере торговли, в том числе в части снижения размера дохода, по достижении которого они признаются плательщиками НДС и поэтапного отказа от применения ими УСН.

Сазанов также сообщил, что Минфин не планирует пока дальнейшую корректировку формулы расчета пени по налогам в связи с высокой ключевой ставкой. "Расчет пени был скорректирован только в прошлом году. Пока нужно мониторить, как работает на практике новый порядок, а дальше уже рассматривать необходимость изменений. В рамках осенней сессии в этой части ничего менять не планируется", - пояснил он.

Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На атакованном БПЛА пензенском предприятии никто не пострадал

Минобрнауки опровергло запрет на хранение книг Акунина в студенческих общежитиях

Минобрнауки опровергло запрет на хранение книг Акунина в студенческих общежитиях
Военная операция на Украине

Полсотни украинских военнослужащих взяты в плен в Часовом Яре

Туроператоры сообщили об отмене части броней в отелях Камчатки после землетрясения

Туроператоры сообщили об отмене части броней в отелях Камчатки после землетрясения

Whoosh запустил аренду самокатов по SMS для городов с ограничениями мобильного интернета

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

Акции ВТБ подешевели на 4% после локального взлета на такую же величину

После атаки БПЛА в Волгоградской области задерживаются несколько поездов

Медсправки для водителей останутся в прежнем формате до 2027 года

Медсправки для водителей останутся в прежнем формате до 2027 года

"Лента" во II квартале нарастила выручку на 25,3%, чистую прибыль - на 33,1%

"Лента" во II квартале нарастила выручку на 25,3%, чистую прибыль - на 33,1%
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6851 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });