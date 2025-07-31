В Минфине сообщили, что продление ограничения на зачет убытков до 2030 г. предложено в ответ на запрос регионов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Предложение продлить 50%-е ограничение на учет убытков прошлых лет при определении базы для налога на прибыль организаций до 2030 года стало реакцией на обращения субъектов РФ, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)

"Это запрос субъектов РФ, и мы продолжим обсуждать его на уровне руководства страны с участием региональных властей. Минфин со своей стороны поддерживает инициативу субъектов РФ", - приводит его слова пресс-служба Минфина.

Изначально действие этого ограничения заканчивалось 31 декабря 2024 года, затем оно было продлено до конца 2026 года, после чего Минфин предложил продлить его еще раз, до 2030 года.

Также, комментируя возможное ужесточение в рамках уплаты НДС бизнесом, применяющим упрощенную систему налогообложения, замминистра отметил, что Минфин будет предлагать рассматривать снижение порога по доходам для уплаты НДС не ранее 2028 года, так как правительство в прошлом году обещало не вносить системных налоговых изменений как минимум три года.

"Сейчас плательщиками НДС выступают менее 4% предпринимателей на УСН. Дальнейшее снижение порога может резко увеличить их количество, поэтому необходимо предметно анализировать последствия и при принятии решений о параметрах корректировки заранее предупредить предпринимателей за пару лет, чтобы у них было время адаптироваться", - сказал Сазанов.

Изменения в Налоговый кодекс в отношении налогоплательщиков, применяющих УСН, вступили в силу в 2025 году. В частности, у предпринимателей, применяющих УСН, чья выручка превысила 60 млн рублей либо за предыдущий год, либо с 1 января 2025 года, появилась обязанность уплачивать НДС.

Президент РФ поручил правительству до 1 декабря 2025 года проработать корректировку параметров УСН для организаций и ИП в сфере торговли, в том числе в части снижения размера дохода, по достижении которого они признаются плательщиками НДС и поэтапного отказа от применения ими УСН.

Сазанов также сообщил, что Минфин не планирует пока дальнейшую корректировку формулы расчета пени по налогам в связи с высокой ключевой ставкой. "Расчет пени был скорректирован только в прошлом году. Пока нужно мониторить, как работает на практике новый порядок, а дальше уже рассматривать необходимость изменений. В рамках осенней сессии в этой части ничего менять не планируется", - пояснил он.