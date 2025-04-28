Президент "Балтики" возглавил экспертно-консультационный совет пивобезалкогольной отрасли

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев возглавил новое объединение на рынке пивобезалкогольной отрасли России - экспертно-консультационный совет, сообщила пресс-служба объединения.

Совет создан по инициативе "Балтики". Его главной задачей названо объединение представителей пивобезалкогольной отрасли и экспертов в различных областях в целях формирования благоприятных условий для развития индустрии на территории России.

В совет также вошли гендиректор компании "АБ Инбев Эфес" Николай Тюрников и председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

"В настоящее время в сфере производства пивоваренной продукции отсутствует сбалансированная государственная политика, нет ни одного документа стратегического планирования, определяющего развитие отрасли, включая ее сырьевую базу, на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Многие годы российское пивоварение не было в фокусе внимания, и объединение отрасли просто необходимо, чтобы сообща развивать целевые программы, центр экспертиз, сырьевую базу, проводить исследования и внедрять инновации. Совместно с экспертами планируем идти по пути решения наших общих насущных задач", - заявил Боллоев,.

В ближайших планах совета - выстраивание общего подхода к решению возникающих вызовов и формирование предложений по внесению изменений в текущее регулирование пивобезалкогольной отрасли.

В российском пивоварении действуют два отраслевых объединения - Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП, объединяет компании, на долю которых приходится порядка 70% производства пива в России) и Союз российских пивоваров. Производители безалкогольных напитков объединены в Союзнапитки.