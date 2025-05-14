Пивоваренная компания "Балтика" в 2024 году увеличила производство на 20%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пивоваренная компания "Балтика" в 2024 году увеличила производство на 20%, сообщил журналистам президент компании Таймураз Боллоев.

"Компания работает на полную производственную мощность, - добавил он. - Чтобы еще расти, нужны новые мощности".

По его словам, инвестпрограмма компании многоплановая. "Она состоит из нескольких направлений, это, в частности, развитие внутреннего производства, крафтового пивоварения. Мы также ушли в сырьевую зону, в развитие торговли. В общем, многоплановая программа", - сказал он.

Баллоев опроверг информацию "Коммерсанта" о том, что "Балтика" рассматривает возможность приобретения производителя снеков,. "Нет, это не соответствует (действительности - ИФ). Мы за рамки основной деятельности не выходим. Другой вопрос - малое пивоварение развиваем, это правда", - сказал он.

Боллоев также напомнил, что недавно по инициативе "Балтики" в России был создан экспертно-консультационный совет пивобезалкогольной отрасли, призванный решать проблемы пивоваров. "Проблемы у всех одинаковые", - отметил он.

Совет, в ближайших планах которого выстраивание общего подхода к решению возникающих проблем и формирование предложений по внесению изменений в текущее регулирование пивобезалкогольной отрасли, возглавил Боллоев.

Отвечая на вопрос, не было ли попыток прежних владельцев "Балтики" - датского концерна Carlsberg - выйти на связь на фоне информации о планах некоторых компаний вернуться в Россию, Боллоев заявил, что ему об этом ничего не известно.

Сделка по продаже российского бизнеса Carlsberg была закрыта в конце 2024 путем выкупа доли менеджментом (management buy-out, MBO). В результате "Балтика" перешла в собственность компании "ВГ Инвест". В феврале этого года Carlsberg в финансовом отчете за 2024 год раскрыл сумму денежного вознаграждения за продажу "Балтики" - оно составило 2,3 млрд датских крон, или примерно $320 млн.

Боллоев стал президентом компании в июле 2023 года, ранее он возглавлял ее в течение 13 лет, до 2004 года.

"Балтика" является вторым производителем пива в России, управляет восемью заводами. Ее выручка в 2024 году выросла до 132,783 млрд рублей со 109,274 млрд рублей в 2023 году, чистый убыток сократился до 6,713 млрд рублей с 28,133 млрд рублей соответственно.